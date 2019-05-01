Греческий политик заявил о необходимости дружбы и сотрудничества с Россией

Греция должна проводить многомерную политику и развивать стратегические отношения дружбы и сотрудничества с Россией . Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС лидер левой греческой партии "Народное единство" ("Лаики энотита") Панайотис Лафазанис.

Он выступал на первомайском митинге у стен парламента Греции. Манифестация проходит под лозунгами "Против капиталистической эксплуатации и империалистических войн, за выход из "тюрьмы" ЕС , за передачу власти народу".

Лафазанис — экс-министр энергетики, бывший соратник премьера Греции Алексиса Ципраса , вышедший в 2015 году со своими единомышленниками из правящей партии СИРИЗА в знак протеста против одобрения правительством продиктованных кредиторами новых мер жесткой экономии и создавший собственную левую партию "Народное единство".

"Греции нет места в НАТО, Греция не является американской территорией, чтобы на ней тут и там размещали иностранные военные базы. Нельзя допустить, чтобы Греция из-за правительства, которое давало совсем другие обещания народу, превратилась в американский военно-политический протекторат", — сказал Лафазанис.

По его словам, "Греция должна играть другую роль для обеспечения собственной безопасности, для мира и стабильности в регионе, и эта роль — проводить многомерную и действительно нацеленную на мир политику и развивать стратегические отношения дружбы и сотрудничества с Россией".

О нынешней первомайской манифестации на центральной афинской площади Синтагма (Конституции) Лафазанис сказал, что "сегодня большой праздник рабочего класса".

"С этого митинга мы подаем сигнал о том, что Греция должна прекратить быть страной меморандумов [с международными кредиторами о финансовой помощи в обмен на меры жесткой экономии] и подчинения. Греция должна стать демократической, суверенной, независимой, антиимпериалистической. Мы будем бороться также за положительный результат на предстоящих в мае выборах в Европейский парламент, которые должны стать отправным пунктом для изменения ситуации в нашей стране. Мы против как [главной оппозиционной партии] "Новой демократии", так и [правящей] СИРИЗА", — сказал политик.

О Венесуэле

Лафазанис подчеркнул, что члены его партии выражают на митинге солидарность с Венесуэлой.

"Мы осудили грубую, безжалостную попытку государственного переворота, совершенную американским империализмом в Венесуэле, с помощью которого США хотят создать в этой стране колониальный режим, напоминающий старые банановые республики Латинской Америки, — сказал Лафазанис. — К счастью, этот государственный переворот был предотвращен народом Венесуэлы. Народы Латинской Америки не следуют ни за американцами, ни за ультраправыми фашистами. Народы латиноамериканских стран страстно желают свободы, поэтому все мы солидарны с народом Венесуэлы".

По словам лидера партии, "солидарность также выражают греческий народ и народы европейских стран, несмотря на позицию Евросоюза, который пытается устоять на двух лодках одновременно".

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во вторник он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали несколько десятков человек.