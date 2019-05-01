Император Японии Нарухито — человек новой эпохи

Новый император Японии Нарухито вступил в свои полномочия 1 мая после того, как накануне его 85-летний отец и теперь уже бывший император Акихито по собственной воле отказался от престола и ушел на покой. Отныне, судя по всему, Акихито будет вести крайне замкнутый образ жизни, чтобы не мешать своему сыну выполнять обязанности монарха, правда, чисто церемониальные.

В среду Нарухито, облаченный в парадный фрак с орденской лентой через плечо и со звездами высших орденов, получил на торжественной церемонии во дворце символы своих императорских полномочий. Это отлитые из чистого золота Большая государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии — меч и драгоценная яшма, которые на людях всегда спрятаны в обернутые парчой ларцы. Третья регалия императорской власти — металлическое зеркало — постоянно хранится в храме, где символически обитает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

Нарухито уже 126-й в списке императоров страны, первые из которых были фигурами явно сказочными. Впрочем, достоверность японских монархов можно подтвердить уже с V века новой эры, что в любом случае делает их династию древнейшей из ныне существующих на планете.

О детстве и учебе за границей

59-летний Нарухито даже в столь длинном списке императоров будет фигурой во многом нестандартной. Он стал, например, первым императором, который родился после Второй мировой войны и воспитывался в весьма современном духе. Его отец Акихито встретил капитуляцию Токио в возрасте 11 лет, и до этого его в качестве будущего наследника престола учили тому, что японский монарх имеет божественную сущность и является "арахитогами" — божеством в облике смертного существа. Во времена Нарухито такие рассуждения уже прочно ушли в прошлое, поскольку еще его дед, ныне покойный император Хирохито 1 января 1946 года, по требованию американских оккупационных властей, провозгласил себя просто человеком.

Нарухито стал первым монархом, который воспитывался в семье, а не был отдан на попечение нянек и камергеров. Ранее такой обычай должен был подчеркивать, что император целиком занят делами страны и не отвлекается на домочадцев. Однако отец нынешнего монарха Акихито и его мать, теперь уже бывшая императрица Митико, считали по-другому. Они сами на ежедневной основе воспитывали своих троих детей, считая, что это, во-первых, правильно и, во-вторых, сближает с рядовыми жителями страны.

Новый император стал и первым японским монархом, который учился за границей. Нарухито в 1982 году окончил историческое отделение аристократического Университета "Гакусюин" в Токио, написав диплом об особенностях морских перевозок в Средневековье. Но затем он два года учился в Оксфорде, где жил просто в студенческом общежитии — опять же первым из японских монархов.

Там, к слову, он после нескольких неудачных попыток научился пользоваться стиральной машиной, а свою комнату украсил цветными плакатами с фотографиями популярных тогда голливудских актрис — Джейн Фонды и Брук Шилдс. Такие вольности до него не позволял себе ни один из наследников японского престола.

В Оксфорде Нарухито продолжил свою любимую тему истории водных перевозок — он написал работу о роли реки Темзы как транспортной артерии в прошлом.

Встреча с будущей женой

Вернувшись в Токио, Нарухито в 1986 году на приеме в честь посетившей Японию испанской принцессы Елены встретил свою будущую жену — Масако Оваду, дочь высокопоставленного дипломата. Детство она провела вместе с семьей в зарубежных командировках в Москве, где ходила в советский детский сад, и в Нью-Йорке.

Девушка окончила Токийский университет и Гарвард , в 1986 году пошла по стопам отца — поступила на работу в МИД Японии. Нарухито стал за ней настойчиво ухаживать, но Масако уехала на работу в японском посольстве в Лондоне, а затем два года училась в Оксфорде.

Принц вновь встретился с Масако в 1992 году, и на этот раз ему повезло — она согласилась принять его предложение руки и сердца. Через год была свадьба с пышным кортежем в центре Токио, посмотреть на который собрались около 190 тыс. человек. Единственная дочка Масако и Нарухито, Айко, родилась в 2001 году. Сейчас она учится в школе при Университете "Гакусюин".

Также известно о хобби Нарухито. Он любит бродить по горам, хорошо играет в теннис, катается на горных лыжах, играет на скрипке. У него есть собака по кличке Юри и две кошки — Мии и Севен.

Стоит отметить, что состоявшиеся в среду ритуалы во дворце далеко не последние. Основные церемонии по случаю вступления Нарухито на престол еще предстоят в октябре и ноябре с приглашением иностранных гостей и проведением сложных религиозных обрядов.