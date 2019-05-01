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Додон призвал молдавских политиков прекратить «геополитические войны» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон на праздничном первомайском митинге обратился к политикам с призывом прекратить геополитические войны и отметил важность отношений с Россией.
Тысячи человек, приехавшие со всех концов страны, прошли первомайским маршем по центру Кишинева и собрались на митинг, организованный партией социалистов Молдавии.
"Я призываю всех политиков найти в себе мужество, пора закончить все геополитические войны. Безусловно, Российская Федерация — это стратегический партнер Молдавии, я провожу взвешенную внешнюю политику и считаю, что мы должны жить в дружбе со всеми — только так мы добьемся лучших условий для жизни нашего народа", — заявил Игорь Додон.
Он приветствовал присутствие на митинге депутатов Госдумы РФ от "Единой России" и "Справедливой России", с которыми у партии социалистов подписаны соглашения о сотрудничестве.
Депутат "Единой России" Артем Туров отметил, что Молдавию и РФ объединяют общие история, ценности и вера. "Дружбу между Молдавией и Россией никто не сможет нарушить, поэтому я желаю вам вместе с депутатами и президентом строить настоящее социально справедливое государство", — сказал он.
Олег Нилов, депутат от "Справедливой России", выразил надежду, что граждане Молдавии смогут вернуться на родину, чтобы достойно работать у себя дома, а российский рынок снова будет открыт для молдавских товаров.
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Комментарии
В мире , Игорь Додон , Артем Туров , Олег Нилов , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , Кишинёв , Молдова
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