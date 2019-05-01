Ассанж передал судье письмо с извинениями

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж передал судье Деборе Тэйлор, ведущей его дело о нарушении им в 2012 году условий выхода под залог, письмо с извинениями и объяснениями причин своего поведения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда лондонского района Сазек.

"Джулиан Ассанж хочет безоговорочно извиниться, и я передаю судье его письмо, написанное утром", — сказал представитель стороны защиты Марк Саммерс.

Он привел фрагменты из письма.

"Я столкнулся с ужасными обстоятельствами. Я сделал то, что мне казалось в то время наилучшим вариантом", — говорится в письме.

Саммерс призвал судью при вынесении вердикта учесть тот факт, что Ассанж провел семь лет взаперти в офисном помещении, не предназначенном для проживания, не видел солнечного света, страдал от неопределенности будущего и проблем со здоровьем.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.