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СМИ: Берлускони перенес операцию 

ТАСС + ещё 11 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Италии, 82-летний Сильвио Берлускони, перенес успешную операцию по поводу непроходимости кишечника в больнице "Сан-Раффаэле". Об этом сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на источники в возглавляемой Берлускони партии "Вперед, Италия".
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Берлускони был госпитализирован вечером 29 апреля. Проведенные медиками исследования показали, что у пациента наблюдается непроходимость тонкого кишечника, вызванная спайкой в брюшной полости, причиной образования которой стала операция по удалению желчного пузыря, проведенная около 40 лет назад.
По словам медиков, операция прошла успешно, клинические параметры пациента в норме, состояние здоровья Берлускони хорошее, и он будет выписан через несколько дней. Лечащий врач политика Альберто Дзангрилло не исключил, что он захочет в скором времени принять участие в кампании его партии накануне выборов в Европарламент.
Два года назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце, после которой долго восстанавливался. Ее масштабы и последствия в окружении Берлускони пытались приуменьшить.
Успешный предприниматель, трижды возглавлявший итальянское правительство, остается бессменным лидером "Вперед, Италия". Партия, несмотря на то, что входила на парламентских выборах в марте 2018 года в победившую правоцентристскую коалицию наряду с "Лигой", в данный момент находится в оппозиции. Рейтинг популярности "Вперед, Италии" не превышает 9-10%. Вице-председателем партии стал нынешний спикер Европарламента Антонио Таяни.
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