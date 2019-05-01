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Жена Зеленского купила элитное жилье в Крыму у олигарха 

Рамблер 36 минут назад
У супруги новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елены обнаружился элитный пентхауз в Крыму, приобретенный в 2013 году по цене ниже рыночной. Сейчас он выставлен на продажу, сообщает Reuters.
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Как следует из официальных данных о доходах и реестра недвижимости, Зеленская купила трехкомнатную квартиру в элитном комплексе «Император» за $163.893. Один квадратный метр жилплощади обошелся в $1.263. Продавцом выступил олигарх и бывший депутат Александр Буряк. С апреля квартира выставлена на продажу за $790.668, или $5.195 за квадратный метр, что в четыре раза дороже той суммы, которая была за нее выплачена при покупке.
В 2012 году цена квартиры в комплексе «Император» составляла от $3.500 до $4.000 за квадратный метр. Минимальная цена, как следует из объявлений на сайтах недвижимости, составляла $2.800 за квадратный метр.
По данным местного агента недвижимости, такие квартиры обычно продавались в 2013 году по цене от $2.500 до $3.000 за квадратный метр, максимальной была цена в $5.000.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Александр Буряк , Reuters , Республика Крым
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