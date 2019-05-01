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Японцы встречают нового императора свадебным бумом и подарками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Спасибо за все, что было в Хэйсэй и до встречи в Рэйва" — такими словами, переделав обычное предновогоднее приветствие, стали обмениваться японцы при прощании в последний месяц правления императора Акихито.
Накануне он официально отрекся от престола в пользу своего сына Нарухито. Как Япония подготовилась к вступлению в новую эпоху Рэйва — в материале РИА Новости.
В 2016 году ныне Его Величество почетный император Японии Акихито, отец нового императора, дал понять, что хочет передать престол наследнику. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. Потребовалось почти три года, чтобы эксперты и законодатели смогли создать юридическую базу для осуществления этого желания.
Тридцатого апреля состоялась церемония, в ходе которой император Акихито ушел с престола. В полночь закончилась эра его правления Хэйсэй и началось новое правление Рэйва, что означает "красота и гармония".

Только радость

На здании магазина электроники в центре Токио от верхнего этажа вниз спускаются два гигантских транспаранта:
"Спасибо, Хэйсэй! Поздравляем, Рэйва!".
Рэйва — таково название новой эпохи, которая начинается в Японии в среду с момента восшествия на престол наследного принца Нарухито. Выбор иероглифов для новой эпохи вызвал неоднозначную реакцию: о том, что первый иероглиф "рэй" означает не только "приказ", но еще и "красивый" и "добрый", большинство японцев узнало только после разъяснений премьер-министра. Тем не менее, за месяц, прошедший после объявления нового названия, Япония успела к нему привыкнуть и начать активно готовиться к новой эре.
"Обычно смена правления императора всегда вызывает смешанные чувства — это скорбь по усопшему императору и радость в связи с началом новой эпохи. Сейчас же случай редчайший — мы можем радоваться, так как никто не умер, император Акихито жив и просто уходит на покой, на его место приходит наследный принц", — рассказал агентству специалист по истории и культуре Японии Эйити Миясиро.

Шанс заработать на смене эпох

За апрель в Японии возникло 73 компании, которые решили использовать девиз правления Рэйва в своем названии. Магазины наперебой предлагают так называемые "мешки счастья" — бумажные или пластиковые пакеты с набором подарков. В первый день первого года Рэйва — 1 мая — в муниципалитетах ожидается наплыв молодоженов, решивших оформить брак в эту историческую дату.
Использовать начало эпохи как бизнес-шанс решили и производители пива и чая — они выпустят памятные бутылки с надписью "Первый год Рэйва". В некоторых ресторанах автоматы по розливу пива настроили таким образом, чтобы они писали на пивной пене в бокале "Выпьем до дна за новую эпоху Рэйва!". Кампании со скидкой 31% — именно столько лет исполнилось уходящей эпохе Хэйсэй — проходят в магазинах и ресторанах. В некоторых магазинах первым посетителям будут раздавать японские сладости с надписью "Хэйсэй" и "Рэйва" или сделанные по такому же принципу популярные пирожные макарон.
Японцам предлагают приобрести набор для каллиграфии, с помощью которого можно научиться красиво писать кистью иероглифы "рэйва" на поздравительных открытках. Рекламные постеры банка предлагают "оставить в Хэйсэй оплату через банкомат и перейти в Рэйва электронных платежей". И даже компания Nestle не осталась в стороне, выпустив к знаменательной дате KitKat из черного и белого шоколада, символизирующих, по-видимому, две эпохи, с надписью "Поздравительный" и традиционной символикой в виде сосен и вееров. Шоколад был раскуплен в считанные часы.
Служители буддистских и синтоистских храмов весь апрель от руки писали слова "Первый год Рэйва" на листках памятной бумаге со штампом, которые паломники и туристы возьмут с собой на память.

Пока страна отдыхает

После восшествия на престол 1 мая новый император Нарухито сразу приступит к своим обязанностям. Пока его подданные по решению правительства будут отдыхать еще целую неделю, ему предстоит почти ежедневное участие в ритуальных церемониях и докладах своим божественным предкам о восшествии на престол до середины мая. Затем ему нужно будет подготовиться к церемонии, аналогом которой при всех отличиях можно считать коронацию у европейских монархов — объявление себя императором перед народом и появление перед подданным в открытой машине. Парад состоится 22 октября.
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В мире , Статьи , РИА Новости , Япония
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