Суд дал США 65 дней на обоснование запроса на выдачу Ассанжа

Суд Великобритании предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката журналиста Карлоса Поведу.

«Мы опасаемся, что этот срок будет использован для того, чтобы сформулировать новые обвинения, которые сейчас состоят только в сговоре с целью компьютерного взлома», — подчеркнул адвокат.

Больше всего Поведа опасается того, что Ассанжу могут выдвинуть обвинения в военном шпионаже, который в Соединенных Штатах карается смертной казнью.

Поведа также заявил, что адвокаты Ассанжа не могут в полной мере работать с подзащитным из-за условий его содержания в тюрьме. С 11 апреля юристы виделись с Ассанжем «два или три раза».

Напомним, что в среду, 1 мая, лондонский суд приговорил основателя Wikileaks к 11 с половиной месяцам тюремного заключения из-за нарушения условий выхода под залог.

На следующий день состоялось первое заседание суда по вопросам выдаче Ассанжа США. На вопросы судьи журналист отвечал по видеосвязи из тюрьмы. Он продолжает отрицать свою вину и отказывается сдаваться Вашингтону.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, опубликовавший секретные сведения о крупнейших мировых политиках, был арестован в Лондоне 11 апреля после того, как он лишился убежища в посольстве Эквадора.