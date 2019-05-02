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Раулю Кастро вручили диплом и значок обладателя Ленинской премии ЦК КПРФ 

РИА Новости + ещё 5 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро в среду был награжден Ленинской премией ЦК КПРФ, которую получил за "выдающийся вклад в практику социалистического строительства… и последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы".
Диплом и почетный нагрудный знак обладателя премии бывшему кубинскому лидеру вручил вице-спикер Государственной думы Иван Мельников, находящийся с визитом в Гаване.
"Присужденная мне Ленинская премия является убедительным доказательством исторических связей между народами Кубы и Российской Федерации, которые продолжались при различных обстоятельствах и которые сегодня укрепляются и обновляются", — заявил Кастро во время торжественной церемонии, которая состоялась после первомайского шествия в кубинской столице.
Российская компартия в апреле 2017 учредила Ленинскую премию ЦК КПРФ вместо существовавшей в СССР Ленинской премии, которая вручалась до распада Советского Союза в 1991 году.
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В мире , Куба
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