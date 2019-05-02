Раулю Кастро вручили диплом и значок обладателя Ленинской премии ЦК КПРФ

Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро в среду был награжден Ленинской премией ЦК КПРФ, которую получил за "выдающийся вклад в практику социалистического строительства… и последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы".

Диплом и почетный нагрудный знак обладателя премии бывшему кубинскому лидеру вручил вице-спикер Государственной думы Иван Мельников, находящийся с визитом в Гаване.

"Присужденная мне Ленинская премия является убедительным доказательством исторических связей между народами Кубы и Российской Федерации, которые продолжались при различных обстоятельствах и которые сегодня укрепляются и обновляются", — заявил Кастро во время торжественной церемонии, которая состоялась после первомайского шествия в кубинской столице.

Российская компартия в апреле 2017 учредила Ленинскую премию ЦК КПРФ вместо существовавшей в СССР Ленинской премии, которая вручалась до распада Советского Союза в 1991 году.