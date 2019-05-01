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Генпрокурор США извратил суть доклада по «российскому делу», жалуется Мюллер 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Специальный прокурор Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр в "неполном" виде изложил доклад по делу о "вмешательстве России" в американские выборы. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, Мюллер считает, что письмо Барра для конгресса не полностью отражает контекст, характер и суть работы и выводов по "российскому делу".
Как отмечается, Мюллер заявил о том, что из-за этого в обществе "возникла путаница" в отношении критически важных аспектов расследования.
При этом Мюллер подчеркнул, что подобное может "подорвать доверие" американцев к итогам "российского дела".
Ранее СМИ сообщили, что Барр может не прийти на свой допрос из-за конфликта с конгрессом.
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В мире , Видео , США , Роберт Мюллер
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