Генпрокурор США извратил суть доклада по «российскому делу», жалуется Мюллер

Специальный прокурор Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр в "неполном" виде изложил доклад по делу о "вмешательстве России " в американские выборы. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Мюллер считает, что письмо Барра для конгресса не полностью отражает контекст, характер и суть работы и выводов по "российскому делу".

Как отмечается, Мюллер заявил о том, что из-за этого в обществе "возникла путаница" в отношении критически важных аспектов расследования.

При этом Мюллер подчеркнул, что подобное может "подорвать доверие" американцев к итогам "российского дела".

Ранее СМИ сообщили, что Барр может не прийти на свой допрос из-за конфликта с конгрессом.