Отель в Чехии требовал от туристов из РФ признать Крым украинским

Отель Brioni Boutique Hotel в чешском городе Острава требовал от российских постояльцев признать Крым украинской территорией, угрожая отказом в заселении. Позже владельцы ввели правило, согласно которому российские туристы должны письменно признать полуостров украинским.

В связи с этим несогласные с политикой отеля туристы подали иск в чешский суд, который оштрафовал владельцев заведения на $230 за дискриминацию по национальному признаку. При этом Конституционный суд не увидел в действиях бизнесменов нарушения закона, сообщает «Лента.ру».

По мнению судьи Войтеха Шимичека, владельцы отеля имеют полное право не быть политически нейтральными. Кроме того, он подчеркнул, что позиция Brioni Boutique Hotel по Крыму полностью совпадает с внешней политикой Чехии.