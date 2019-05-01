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Отель в Чехии требовал от туристов из РФ признать Крым украинским 

News.ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: pixabay.com
Отель Brioni Boutique Hotel в чешском городе Острава требовал от российских постояльцев признать Крым украинской территорией, угрожая отказом в заселении. Позже владельцы ввели правило, согласно которому российские туристы должны письменно признать полуостров украинским.
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В связи с этим несогласные с политикой отеля туристы подали иск в чешский суд, который оштрафовал владельцев заведения на $230 за дискриминацию по национальному признаку. При этом Конституционный суд не увидел в действиях бизнесменов нарушения закона, сообщает «Лента.ру».
По мнению судьи Войтеха Шимичека, владельцы отеля имеют полное право не быть политически нейтральными. Кроме того, он подчеркнул, что позиция Brioni Boutique Hotel по Крыму полностью совпадает с внешней политикой Чехии.
Ранее News.ru писал о том, что эксперты и представители туриндустрии совместно с чиновниками разработали регламент межведомственного взаимодействия для помощи туристам в экстренных ситуациях. Речь идёт о совместной работе Минэкономики, Минтранса, МИДа, Росавиации, Роспотребнадзора, Банка России и Ростуризма.
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В мире , Европа , Ростуризм , МИД , Росавиация , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Центральный банк России , Lenta.ru , Республика Крым , Чехия
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