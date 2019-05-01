Байден: Трампу грозит импичмент, если он связывался с Россией

Если Трамп и его окружение на самом деле блокировали расследование, у законодателей не будет иной альтернативы, кроме единственного конституционного выхода — импичмента, — заметил политик.

Он также подчеркнул, что помешает нынешнему американскому лидеру переизбраться на второй срок, передаёт ТАСС.

Байден объявил о своём намерении участвовать в президентских выборах 2020 года 25 апреля.