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Байден: Трампу грозит импичмент, если он связывался с Россией 

News.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президенту США Дональду Трампу грозит импичмент, если выяснится, что он пытался помешать спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, заявил бывший вице-президент Джозеф Байден.
Если Трамп и его окружение на самом деле блокировали расследование, у законодателей не будет иной альтернативы, кроме единственного конституционного выхода — импичмента, — заметил политик.
Он также подчеркнул, что помешает нынешнему американскому лидеру переизбраться на второй срок, передаёт ТАСС.
Байден объявил о своём намерении участвовать в президентских выборах 2020 года 25 апреля.
Как писал News.ru, бывший лидер Соединённых Штатов Барак Обама закрыл Джозефу Байдену путь на выборы нового президента страны в 2016 году. По мнению экс-главы государства, лучшим кандидатом от Демократической партии на выборах стала бы экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
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В мире , США , Барак Обама , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС
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