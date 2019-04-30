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Эстонского министра уволили через сутки после назначения 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вступивший вчера в должность министр информационных технологий и внешней торговли Эстонии Марти Куузик уже сегодня был освобожден от обязанностей члена правительства указом президента Керсти Кальюлайд. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Президент Керсти Кальюлайд освободила сегодня вечером по предложению премьер-министра Юри Ратаса от должности министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика», — приводит агентство выдержку из обнародованного указа главы эстонского государства.
Отмечается, что в минувший понедельник в отношении Куузика было возбуждено уголовное дело для проверки сообщений о том, что он годами «морально и физически терроризировал» экс-супругу. Уголовное дело заведено по статье «Применение физического насилия», отметила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.
Сам Куузик в свою очередь, назвал статьи информационной операцией против него.
О его непричастности к якобы недостойному поведению рассказала журналистам и сама бывшая супруга Куузика Карин. По ее мнению, в попытках атаковать ее экс-супруга, атакуют всю их семью, включая двух несовершеннолетних детей.
«Говорила журналистам ранее, повторю это и теперь, что Марти не применял насилие по отношению ко мне. Два инцидента, закончившиеся переломами руки, — это несчастные случаи, к ним Марти не имеет никакого отношения», — говорится в электронном письме, распространенным в понедельник Карин Куузик.
Марти Куузик входил в состав нового правительства Эстонии, приступившее к деятельности в понедельник после приведения к должностной присяги.
При принятии Куузиком присяги эстонский лидер Керсти Кальюлайд демонстративно вышла на некоторое время из зала парламента. Также она не стала поздравлять новое правительство.
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Комментарии
В мире , Керсти Кальюлайд , Эстония
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