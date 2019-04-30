Эстонского министра уволили через сутки после назначения

Вступивший вчера в должность министр информационных технологий и внешней торговли Эстонии Марти Куузик уже сегодня был освобожден от обязанностей члена правительства указом президента Керсти Кальюлайд . Об этом сообщил «Интерфакс».

«Президент Керсти Кальюлайд освободила сегодня вечером по предложению премьер-министра Юри Ратаса от должности министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика», — приводит агентство выдержку из обнародованного указа главы эстонского государства.

Отмечается, что в минувший понедельник в отношении Куузика было возбуждено уголовное дело для проверки сообщений о том, что он годами «морально и физически терроризировал» экс-супругу. Уголовное дело заведено по статье «Применение физического насилия», отметила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

Сам Куузик в свою очередь, назвал статьи информационной операцией против него.

О его непричастности к якобы недостойному поведению рассказала журналистам и сама бывшая супруга Куузика Карин. По ее мнению, в попытках атаковать ее экс-супруга, атакуют всю их семью, включая двух несовершеннолетних детей.

«Говорила журналистам ранее, повторю это и теперь, что Марти не применял насилие по отношению ко мне. Два инцидента, закончившиеся переломами руки, — это несчастные случаи, к ним Марти не имеет никакого отношения», — говорится в электронном письме, распространенным в понедельник Карин Куузик.

Марти Куузик входил в состав нового правительства Эстонии, приступившее к деятельности в понедельник после приведения к должностной присяги.

При принятии Куузиком присяги эстонский лидер Керсти Кальюлайд демонстративно вышла на некоторое время из зала парламента. Также она не стала поздравлять новое правительство.