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Глава МИД Германии встретился с оппозицией Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: AP
Глава немецкого МИДа Хайко Маас провел встречу с венесуэльской оппозицией и рассказал о ней. Об этом сообщает сайт ведомства страны.
Отмечается, что Маас провел встречу с представителями оппозиции Венесуэлы во время визита в Колумбию.
После встречи и переговоров, он пришел к выводам, что в Венесуэле напряженная ситуация. Кроме того, он заявил, что надеется, что вскоре будет запущен процесс "в направлении новых выборов".
"Мы надеемся, что не произойдет обострения обстановки", — добавил Маас.
Ранее сообщалось, что в ООН призвали венесуэльцев воздержаться от насилия.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о "конце узурпации" власти в Венесуэле.
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В мире , Латинская Америка , МИД , ООН , Венесуэла , Германия , Колумбия
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