Глава МИД Германии встретился с оппозицией Венесуэлы

Глава немецкого МИДа Хайко Маас провел встречу с венесуэльской оппозицией и рассказал о ней. Об этом сообщает сайт ведомства страны.

Отмечается, что Маас провел встречу с представителями оппозиции Венесуэлы во время визита в Колумбию

После встречи и переговоров, он пришел к выводам, что в Венесуэле напряженная ситуация. Кроме того, он заявил, что надеется, что вскоре будет запущен процесс "в направлении новых выборов".

"Мы надеемся, что не произойдет обострения обстановки", — добавил Маас.

Ранее сообщалось, что в ООН призвали венесуэльцев воздержаться от насилия.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о "конце узурпации" власти в Венесуэле.