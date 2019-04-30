Власти Венесуэлы обвинили США в попытке устроить госпереворот

Куба, Испания и США стоят за попыткой госпереворота в Венесуэле , заявили в Каракасе. Как отмечают власти Боливарианской Республики, небольшая группа военных перешла на сторону лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и теперь противостоит правительственным войскам. Ранее Гуаидо призвал военных выступить против Николаса Мадуро и объявил о начале финальной фазы операции «Свобода». Россия Турция призвали не допустить кровопролития, тогда как США и Организация американских государств поддержали оппозицию.

США пытаются устроить в Венесуэле государственный переворот, заявила вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес

«Правительство США нагло и аморально признаёт своё авторство преступной попытки переворота в Венесуэле. Они демонстрируют всему миру желание разрушить нашу родину. Венесуэльский народ продолжит мирно противостоять попыткам имперской агрессии», — написала Родригес в Twitter.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил о переходе к заключительной части операции «Свобода», направленной на свержение Мадуро.

«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших ВС, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — заявил он в Twitter.

Власти Венесуэлы примут меры против небольшой группы военных, которые поддержали провозгласившего себя президентом страны спикера парламента Хуана Гуаидо, сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

«В настоящее время мы противостоим и дезактивируем небольшую группу военнослужащих-предателей, которые расположились на транспортной развязке Дистрибуидор Альтамира для осуществления государственного переворота, направленного против Конституции и мира в Республике», — написал он в Twitter.

Президент страны Николас Мадуро заявил, что военное руководство Венеуэлы верно законным властям.

«У нас должны быть стальные нервы! Я разговаривал с командующими всех сил страны, они продемонстрировали свою полную лояльность народу, Конституции и родине. Я призываю к максимальной мобилизации народа, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим», — написал он в Twitter.

Подавляющее большинство военнослужащих остаются верными законным властям страны, подтвердил министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес.

«Боливарианская армия твердо поддерживает Конституцию и законную власть. Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам», — написал он в Twitter.

Родригес призвал людей оставаться в готовности, пока вооружённые силы борются с попыткой переворота.

Как сообщает телеканал TVVenezuela, сторонники Гуаидо вышли на улицы Каракаса и штата Карабобо. По данным гостелеканала VTV, к президентскому дворцу пришли сторонники Мадуро, которые намерены защищать президента.

При этом военная база «Ла-Карлота», на которой Гуаидо якобы записал обращение с призывом свергнуть власти, остаётся под контролем Каракаса. Об этом заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес. Тем временем у самой базы собираются сторонники Гуаидо.

«Абсолютно все военные подразделения и сама военная база остаются верными президенту Николасу Мадуро и поддерживают конституцию», — приводит его слова ТАСС.

«США понимают, что нужен катализатор»

Сергей Судаков. Открытое противостояние началось в Венесуэле в связи с тем, что у США не получилось обеспечить захват власти мирным путём, убеждён профессор Академии военных наук

«Если затягивается процесс передачи власти, то США прекрасно понимают, что нужен определённый катализатор, который ускорит процесс. В данном случаи, только насильственные действия могут способствовать захвату власти», — сказал он RT.

Судаков напомнил, что Вашингтон аналогичным образом свергал власти в других государствах — провоцировал столкновения, чтобы затем, используя СМИ, дискредитировать законное руководство.

«Их принцип цветных революций состоит в том, что нужно создать систему, когда прольётся кровь, а дальше, с помощью СМИ, нужно раскручивать любые кровавые события. То есть, показывать какое чудовище Николас Мадуро, как он допустил пролитие крови и т.д.», — подчеркнул эксперт.

Затем, когда будет создано оправдание, США могут начать уже собственное вторжение в Венесуэлу, отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«На самом деле основное, на что она рассчитывает — это на военную помощь извне. Другое дело, кто будет предоставлять эту помощь — будут ли это делать какие-либо государства по просьбе США, или Соединённые Штаты сами, напрямую вмешаются», — подчеркнул он.

«Цель — наполнить страну насилием»

«Большое внимание на совещании было уделено ситуации в Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота в этой стране», — сказал он.

МИД России выступил с осуждением действий оппозиции. Российское внешнеполитическое ведомство призвало отказаться от насилия.

«Важно избежать беспорядков и кровопролития. Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий. Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в четком соответствии с Конституцией и без деструктивного вмешательства извне», — говорится на сайте МИД России.

С осуждением попытки военных совершить переворот выступил также председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

«Мы отвергаем это движение к госперевороту, цель которого — наполнить страну насилием. Предатели, которые поставили себя в авангарде этой подрывной деятельности, использовали войска и полицию с оружием на дороге у города, чтобы вызвать беспорядки и террор», — написал кубинский лидер в Twitter.

С призывом не допустить кровопролития выступило и испанское правительство. Официальный представитель кабмина Испании Исабель Селаа заявила, что Мадрид «не поддерживает никакого военного переворота».

«Мы всеми силами желаем, чтобы не произошло кровопролития, мы поддерживаем демократический и мирный процесс в Венесуэле. Мы призываем к немедленному проведению выборов нового президента», — сказала она.

Анкара также осудила попытку смены власти в Венесуэле недемократическим путём. Как сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу , проблемы в Боливарианской республике следует решать путём диалога.

«Мы были обеспокоены новостями из Венесуэлы о попытках нарушения конституционного порядка. Мы против попыток сменить законные правительства недемократическими методами. Выступаем за решение проблемы в стране путем диалога, мы всегда рядом с народом Венесуэлы», — написал Чавушоглу в Twitter.

В то же время генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал поддержать военных, выступивших против руководства Венесуэлы.

«Мы приветствуем присоединение военных к защите Конституции и президенту Хуану Гуаиду. Необходима полная поддержка процесса перехода к демократии мирным путём. ОАГ вместе с Венесуэлой», — написал он в Twitter.

В поддержку военных, выступивших против Мадуро, высказался и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

«Венесуэльские военные должны защищать Конституцию и венесуэльский народ. Они должны защитить Национальную ассамблею и законные институты от узурпирования демократии. США поддерживают народ Венесуэлы», — заявил он.

Отметим, что Венесуэла неоднократно осуждала ОАГ за проамериканскую позицию. Так, Мадуро комментируя выход Каракаса из организации, назвал её «министерством колоний США».