Владимир Зеленский пообещал работать, как Джордж Вашингтон

"В этой дате есть определенный символизм. 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Я не сравниваю себя с этим деятелем, пока еще рано, но если вы не против, я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью", — отметил Зеленский.

Он добавил, что обещает работать на своей должности именно так.

"Это я вам, украинцы, всем обещаю, всем, не обращая внимания на ваш выбор. Обещаю трудиться, обещаю вас не подвести", — заверил Зеленский.