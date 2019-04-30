Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, подобно первому президенту США Джорджу Вашингтону, будет трудиться на совесть. Об этом он сообщил в видеоролике, размещенном на его страницах в различных социальных сетях во вторник.
"В этой дате есть определенный символизм. 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Я не сравниваю себя с этим деятелем, пока еще рано, но если вы не против, я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью", — отметил Зеленский.
Он добавил, что обещает работать на своей должности именно так.
"Это я вам, украинцы, всем обещаю, всем, не обращая внимания на ваш выбор. Обещаю трудиться, обещаю вас не подвести", — заверил Зеленский.
Ранее во вторник ЦИК Украины официально огласил окончательные результаты выборов президента. Победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,45%. Во вторник комиссия пообещала направить результаты для опубликования в парламентскую газету "Голос Украины", после чего в течение 30 дней должна состояться инаугурация новоизбранного президента.