Киев протестует из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, требует от Москвы отменить соответствующий указ, говорится в заявлении МИД Украины.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных категориях граждан Украины, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
"МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия… Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД", — говорится в сообщении.
В заявлении киевские власти вновь призвали другие страны усилить санкции против России.