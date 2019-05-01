Порошенко и Зеленский договорились встретиться

«Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия.

Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины», — заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Отметим, что сегодня, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины официально провозгласила Зеленского победителем президентских выборов. В ходе голосования, прошедшего 21 апреля, он набрал голосов почти в три раза больше, чем его оппонент — 73,22%.

«Последние недели своих президентских полномочий», как пообещал Порошенко, он посвятит вопросу «существенного ужесточения санкций» против России. «Но продолжить и завершить решение этой проблемы — это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия. Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время. Соперничество на выборах осталось в прошлом», — сообщил Порошенко.

Сразу после того, как российские власти объявили, что теперь граждане самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут получать паспорта РФ по упрощенной системе в течение нескольких месяцев, Петр Порошенко назвал это «беспрецедентным вмешательством» во внутренние дела независимых государств. Он отметил, что этот шаг замедляет мирный процесс в Донбассе.

«Российская Федерация снова перешла красные линии, открыто и нагло торпедирует мирный процесс в Донбассе. Незаконная выдача паспортов России по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценариям — это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса», — заявил действующий украинский лидер.

Он добавил, что Кремль фактически подготавливает «аннексию украинского Донбасса или создание российского анклава на Украине». При этом он обратился к международным лидерам с призывом ввести санкции против России, осудив тем самым подписание этого указа.

Тем временем, украинская сторона уже подготавливает санкционный режим. Так, 27 апреля, глава МИД Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала «Интер», что дипломаты работают над «созданием новой волны политического давления» на Россию, передает министерство.

«Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду», — цитирует политика «Новое время».

По его словам, санкции затронут людей и компании, «которые составляют основу кремлевского режима».

Избранный президент Украины Владимир Зеленский тоже выразил свое мнение в связи с подписанным указом. Он разместил пост на своей странице в фейсбуке, в котором заявил, что Россия таким образом пытается «соблазнить граждан Украины паспортами РФ».

Он подчеркнул, что украинские власти готовы предоставлять убежища и гражданство Украины людям всех стран. «Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — говорится в сообщении победителя выборов Украины на пост президента страны.

Кроме того, Владимир Зеленский посоветовал правительству России не тратить «зря время». По его словам, украинцы если и выберут гражданство РФ, то «ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований». Он добавил, что готов предоставить список тех, кто «цинично грабил» страну.

Избранный украинский лидер обратил внимание на то, что, по его словам, украинцы «прекрасно знают», что «на самом деле предоставляет российский паспорт», так как у них есть «свобода слова, и свободные СМИ, и интернет».

Президент России Владимир Путин в своем ответе на мнение Владимира Зеленского отметил, что от получения «общего гражданства» выиграют все: и украинцы и русские.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — заявил российский лидер.

Он добавил, что если Украина будет давать свое гражданство россиянам, а Россия — украинцам, то «постепенно мы придем к общему искомому результату, то есть у нас будет общее гражданство», отметил глава России.