Тимошенко потребовала отставки министра из-за высказывания о «мразях» в Донбассе

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки украинского министра соцполитики Андрея Ревы, который ранее назвал «мразями» жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Рева… назвал жителей так называемых «ЛДНР» — «мерзотой», впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли… Высказывания министра — это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры», — написала Тимошенко.

По её мнению, действующая власть продолжает раскалывать страну, а также делить людей на сорта, внося при этом раздор и ненависть среди украинцев.

«Я требую немедленной отставки министра Ревы», — заключила она.