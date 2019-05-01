США призвали Россию не вмешиваться в события в Венесуэле

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США ожидают от России в вопросе, связанном с госпереворотом в Венесуэле , «невмешательства». Между тем американские власти готовы применить свои ответные меры против официально действующего президента страны Николаса Мадуро в случае, если он решит открыть огонь по оппозиционерам. США считают, что то, что устроил в стране самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо — «потенциально переломный момент».

Американские власти считают происходящий в Венесуэле государственный переворот «потенциально переломным моментом». Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Это, очевидно, очень серьезная ситуация, президент [США Дональд Трамп] в течение дня следит за ней буквально каждую минуту, и это делают также его советники. Мы сейчас рассматриваем это как потенциально переломный момент в усилиях народа Венесуэлы, направленных на то, чтобы восстановить свободу, и мы полностью это поддерживаем», — заявил он в разговоре с журналистами.

Напомним, что в Венесуэле 30 апреля начался госпереворот после того, как самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо призвал людей выходить на улицы и протестовать против действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Народ Венесуэлы, мы должны вместе выйти на улицу, поддержать демократические силы и восстановить нашу свободу. Организуйте и вместе мобилизуйте основные воинские части. Жители Каракаса, все в «Карлотту», — заявил лидер венесуэльской оппозиции, когда он со своими сторонниками собрался в Каракасе на автотрассе перед военной базой «Карлота».

Кроме того, он общался с представителями армии, призывая их действовать против официальных властей. «Народ Венесуэлы начал конец узурпации. Сейчас я встречаюсь с главными военными подразделениями нашей вооруженной силы, которые приступают к заключительному этапу операции „Свобода“, — написал Гуайдо в твиттере.

Кроме того, в своем разговоре с журналистами, Болтон отметил, что Мадуро не стоит использовать оружие против оппозиции. В противном случае США придут на помощь Гуайдо для проведения ответных действий.

»Как я уже говорил, все варианты действий рассматриваются, я не буду углубляться в детали. Но стоит вспомнить, что в самом начале, три месяца назад, мы говорили, что для Мадуро и тех, кто поддерживает его, будет очень большой ошибкой использовать силу против ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы очень серьезно относились к этому тогда и точно так же относимся сейчас», — предупредил он.

Помощник президента США по национальной безопасности имеет в виду январь 2019 года. Тогда после инаугурации президента страны Мадуро по Венесуэле прошли массовые протесты. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо, воспользовавшись ситуацией, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Хуана Гуайдо, прежде всего, поддержали власти США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран выступили в поддержку Мадуро, считая его легитимным президентом.

В настоящее время США всячески поддерживают то, что устроил в Венесуэле самопровозглашенный президент. Так, Болтон лично призывал венесуэльскую армию отозваться на призыв оппозиционера.

«Армия Боливарианской республики должна защищать Конституцию и венесуэльский народ. Она должна поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты против узурпаторов демократии. США поддерживают народ Венесуэлы», — написал на своей странице в твиттере президентский советник.

Кроме того, он выразил надежду о скорой «смене режима в Каракасе». При этом. В одном из своих заявлений журналистам, Джон Болтон заявил, чтобы Россия не вмешивалась в венесуэльский процесс.

«Особенно сейчас мы ожидаем от России невмешательства в то, что происходит в Венесуэле», — цитирует политика РИА «Новости».

В то же время российские представители власти считают, что США не следует лезть в политику Венесуэлы.

«В Вашингтоне целый ряд политических деятелей не видит пагубности этого пути, в который они сами загоняют всю эту историю. Это странно, потому что это видят уже все. Если Вашингтон будет дальше реализовывать попытку вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, это может привести к коллапсу ситуации», — сказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Тем временем не только Россия выступает против происходящего в республике. Анархия, как считает официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, не поможет разрешить политических разногласий в стране.

«Анархия, смута и беспорядок не приведут к решению политических разногласий в Венесуэле, лучшим способом урегулирования в Венесуэле являются переговоры и создание всеми лояльными силами практического механизма для решения проблем людей», — таковы слова официального заявления Мусави.

Развитие и процветание страны, по его словам, должны происходить «под руководством законного правительства Венесуэлы».