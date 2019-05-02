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Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины 

Рамблер + ещё 15 9 минут назад
Государственная граница — это единственное, что осталось общего у Украины с Россией, считает новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.
«"2295 километров и 400 метров "общего"», — написал он в Facebook, добавив к этому, что «контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть».
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«Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», — заявил украинский президент.
По мнению Зеленского, запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, задержание моряков после инцидента в Керченском проливе лишь усугубляет и без того непростую ситуацию.
На прошлой неделе была упрощена процедура выдачи паспортов для жителей Донбасса. Как пояснил президент России Владимир Путин, это решение продиктовано гуманитарными соображениями. Он также не исключил, что в перспективе такая возможность может распространиться на всех граждан Украины.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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