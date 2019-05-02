Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины

«"2295 километров и 400 метров "общего"», — написал он в Facebook, добавив к этому, что «контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть».

«Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», — заявил украинский президент.

По мнению Зеленского, запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, задержание моряков после инцидента в Керченском проливе лишь усугубляет и без того непростую ситуацию.