Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый израильский парламент принял присягу и начал работу 

Р-Спорт + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Новый израильский парламент официально приступил к работе, приняв присягу и выслушав напутствие президента, который призвал депутатов оставить позади распри электорального периода.
В 21-м по счету Кнессете за 71 год существования Израиля насчитывается 11 фракций — правых, центристских, левых и арабских. Они скоро оформятся в правящую коалицию и оппозицию новому правительству, создать и возглавить которое поручено премьер-министру, лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху.
На инаугурационном заседании депутаты поклялись "хранить верность Государству Израиль и добросовестно исполнять свою миссию в Кнессете".
"Это была трудная избирательная кампания. Мы нападали и подвергались нападкам, искажали и были искажаемы. Мы немало потрудились на ниве делегитимизации, вражды и ненависти. Сейчас все это позади", — сказал президент Израиля Реувен Ривлин.
"Хватит. Настало время… опустить дубину выборов и вымести сор. Политические соображения больше не могут служить единственным ориентиром. Этого не только ждут, но и требуют все граждане Израиля от вас, ваших лидеров, каждого члена этой палаты", — напутствовал он парламентариев.
Свой новый кабинет, пятый в карьере и четвертый подряд, Нетаньяху вновь формирует из правых и религиозных партий, которые по итогам апрельских выборов сохранили в Кнессете большинство в 65 мандатов. Будущая оппозиция насчитывает в своих рядах 55 парламентариев. Ее основу составит центристский блок "Кахоль-Лаван" во главе с экс-начальником Генштаба Бенни Ганцем.
Р-Спорт: последние новости
Глава "новой церкви" Украины поздравил Зеленского с победой на выборах Путин приветствовал слова Зеленского о гражданстве Военный советник Зеленского пригрозил ударом "там, где его не ожидают"
Комментарии
В мире , Реувен Ривлин , Биньямин Нетаньяху , Генштаб , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я начну крупномасштабную войну»10
Пока вы не уснули: Россияне останутся без дач30
Конец проекту? Владелец «Голоса» начал нервничать184
Умерла Наталия Красноярская8
Протест: Выдача паспортов Донецку взбудоражила Киев336
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение