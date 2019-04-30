Новый израильский парламент принял присягу и начал работу

Новый израильский парламент официально приступил к работе, приняв присягу и выслушав напутствие президента, который призвал депутатов оставить позади распри электорального периода.

В 21-м по счету Кнессете за 71 год существования Израиля насчитывается 11 фракций — правых, центристских, левых и арабских. Они скоро оформятся в правящую коалицию и оппозицию новому правительству, создать и возглавить которое поручено премьер-министру, лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху

На инаугурационном заседании депутаты поклялись "хранить верность Государству Израиль и добросовестно исполнять свою миссию в Кнессете".

"Это была трудная избирательная кампания. Мы нападали и подвергались нападкам, искажали и были искажаемы. Мы немало потрудились на ниве делегитимизации, вражды и ненависти. Сейчас все это позади", — сказал президент Израиля Реувен Ривлин.

"Хватит. Настало время… опустить дубину выборов и вымести сор. Политические соображения больше не могут служить единственным ориентиром. Этого не только ждут, но и требуют все граждане Израиля от вас, ваших лидеров, каждого члена этой палаты", — напутствовал он парламентариев.