Взрывы на Шри-Ланке устроили богачи. Зачем они стали смертниками

Богатые виллы, спорткары, европейское образование — террористами-смертниками на Шри-Ланке оказались далеко не маргиналы. Золотая молодежь променяла богатство на путь джихада. РИА Новости попыталось разобраться, почему эти люди устроили на райском курорте ад.

Спецслужбы знали, но не успели

На Шри-Ланке сохраняется угроза терактов. Под удар могут попасть буддийские храмы. Тем временем выясняются все новые подробности о смертниках, устроивших серию взрывов 21 апреля, в пасхальное воскресенье.

Первым опознали предполагаемого организатора — Захрана Хашима. Он привел в действие бомбу в отеле Shangri-La в Коломбо . До этого годами вел экстремистские проповеди в интернете и уже был на прицеле у спецслужб. Но ему так и не помешали.

Как сообщали СМИ, Хашим был хорошо известен жителям Каттанкуди, города на востоке острова. Там мусульманский проповедник, основатель организации "Джамаат ат-Таухидаль-Ватания" (другое название — National Tthowheed Jama’ath), которую власти признали ответственной за теракты, так сильно всех запугал, что люди отказываются говорить на камеру, опасаясь мести его сторонников.

Большинство жителей Каттанкуди — мусульмане-суфии, последователи аскетической разновидности ислама. По словам прихожан местных суфийских храмов, фундаменталисты относились к ним не очень дружелюбно, всячески притесняли и даже нападали на имамов и святыни. В 2017-м экстремисты атаковали одну из мечетей, после чего сам Хашим подался в бега. Однако продолжал публиковать на YouTube-канале видеозаписи с призывами расправиться с кафирами — отступниками от веры. Один из местных мусульман сказал журналистам, что сообщал властям о потенциально опасном субъекте, но должной реакции не последовало.

Уже после терактов связанное с "Исламским государством" * агентство распространило фотографию с восемью боевиками в черных одеяниях на фоне флага ИГ*. С открытым лицом стоял только Захран Хашим, в руках — автомат. Кто остальные семеро и имеют ли они отношение к пасхальным терактам, пока неизвестно.

Дети богатых родителей

Братья Иншаф и Ильхам Ахмед Ибрагим, сыновья очень богатого торговца пряностями Мохаммеда Юсуфа Ибрагима, жили в элитном районе: трехэтажная вилла, гараж-автосалон со спорткарами BMW. Именно здесь, по некоторым сообщениям, жена одного из братьев взорвала себя и своих детей, а также убила нескольких полицейских во время рейда.

Отца смертников и других членов семьи задержали. Мохаммеда Юсуфа подозревают в том, что он подстрекал наследников к терактам. По другим данным, на старшего, 33-летнего Иншафа, повлиял младший брат, ударившийся в радикальный ислам. Соседи объяснили журналистам, что Иншаф был самым успешным из троих сыновей Мохаммеда. Владел предприятием медной промышленности, водил дорогие машины, одевался в одежду западных брендов. Ильхам же вел более скромный образ жизни и был хуже образован.

По словам заместителя министра безопасности Шри-Ланки Рувана Виджевардены, братья — не единственные "приличные люди" среди террористов. Большинство смертников получили хорошее образование и происходили из семей со средним достатком или выше среднего. Были "финансово независимыми", а у одного даже была научная степень по юриспруденции. В то же время замминистра не уточнял, выезжал ли кто-либо из них на Ближний Восток и как именно они могли попасть под влияние исламистов.

Еще один террорист из золотой молодежи — Абдул Литиф Джамиль Мохаммед, сын чайного магната. Виджевардена упомянул об одном из смертников, получившем образование в Великобритании, а затем магистерскую степень в Австралии. По информации журналистов, это Абдул. В Британии он изучал авиационную технику, однако, завершив обучение, не работал — не было нужды.

Как проморгали крупнейший теракт

Алексей Куприянов. В экстремизм обычно ударяются те, у кого есть реальные причины для недовольства своим положением, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН

"Это, пожалуй, первые в истории миллионеры-смертники", — говорит он, уточняя, что с бен Ладеном их сравнивать некорректно.

Все же богачи из "Аль-Каиды" * терроризм спонсировали, сами на кнопки взрывных устройств не нажимали.

Желание шри-ланкийских миллионеров устроить бойню можно объяснить тем, что богатство на родине особой радости им не приносило. Мусульмане Юго-Восточной Азии традиционно считаются мирными и неконфликтными, занимаются в основном торговлей. Однако в обществе, где сильны позиции буддистов-националистов, им приходится непросто.

Этнические конфликты — шри-ланкийская повседневность. В 2009 году закончилась почти 30-летняя гражданская война, в которой правительственные войска, состоящие в основном из этнического большинства — сингалов-буддистов, противостояли "Тиграм освобождения Тамил-Илама". Власти по привычке готовились к новым вспышкам агрессии со стороны тамильских "Тигров" и не уделяли должного внимания другим конфликтам религиозного характера.

В частности, радикальная организация "Боду Бала Сена" ("Буддийская сила"), созданная в 2012 году двумя монахами, несколько лет терроризировала и христианскую, и мусульманскую общины острова. Себя они считали обязанными защитить регион от исламской угрозы, вели антимусульманскую пропаганду, устраивали погромы и антиисламские демонстрации. Учитывая тесные связи буддийских националистов с властями, их действиям особенно не препятствовали и профилактику нетерпимости не проводили.

В политической элите страны мусульмане не представлены, их проблемы часто использовали как разменную монету те, кто обладал реальной властью.

В общем, дети богатых мусульман были довольны своим материальным благополучием, но вот положением в обществе — нет. Обида на притеснения копилась, и хватило лишь небольшого толчка, чтобы золотая молодежь буквально взорвалась от негодования. Причем простые мусульмане лояльны правительству и пытались предупредить о грозящей трагедии. Достучались даже до президента Майтрипалы Сирисены, но тот перенаправил их в Министерство обороны , где, как рассказывает Алексей Куприянов, дело заглохло.

Поступали предупреждения и от иностранных разведслужб. Индифферентность к тревожным вестям собеседник РИА Новости объясняет тем, что для погрязшей во внутренних разборках политической верхушки важнее лояльность назначенцев, а не их профессионализм. Видимо, поэтому не понимающие серьезность ситуации офицеры и проморгали серию самых кровавых терактов последних лет, хотя у них была информация об экстремистских ячейках, их составе и планах.

По мнению эксперта, подход к безопасности в стране будет кардинально пересмотрен, как и отношение к проблемам этнических и религиозных меньшинств. Спецслужбы проводят рейды и уже арестовали и ликвидировали десятки человек, среди которых арабы из Сирии и Египта.

Учитывая, что жертвами терактов стали такие же угнетенные братья по несчастью — христиане, а не непосредственные враги — буддисты, можно предположить, что шри-ланкийские террористы действовали по наущению западных "коллег". Связан ли выбор цели с нежеланием еще больше разозлить радикальных последователей учения Будды или христиане поплатились за то, что их вера ассоциируется с западными ценностями, прояснится позже. А пока странам Юго-Восточной Азии стоит установить, не затаились ли еще где-то недовольные и радикально настроенные экстремисты.

*Террористическая организация, запрещенная в России.