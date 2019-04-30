Адвокат Ассанжа обвинил власти Эквадора в шпионаже

Адвокат Джулиана Ассанжа подал в прокуратуру Эквадора жалобу на утечку данных своего подзащитного.

По словам Карлоса Поведы, власти республики обвинили основателя WikiLeaks в шпионаже, однако сами следили за Ассанжем в посольстве, и использовали полученную информацию в целях шантажа.

Юрист выдвинул обвинения в "раскрытии данных личного характера и профессиональной тайны" в отношении 10 граждан Эквадора и подданных Испании, сообщает "Россия 24".