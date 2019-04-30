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Адвокат Ассанжа обвинил власти Эквадора в шпионаже 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Адвокат Джулиана Ассанжа подал в прокуратуру Эквадора жалобу на утечку данных своего подзащитного.
По словам Карлоса Поведы, власти республики обвинили основателя WikiLeaks в шпионаже, однако сами следили за Ассанжем в посольстве, и использовали полученную информацию в целях шантажа.
Юрист выдвинул обвинения в "раскрытии данных личного характера и профессиональной тайны" в отношении 10 граждан Эквадора и подданных Испании, сообщает "Россия 24".
Днем ранее отец Ассанжа назвал арест сына платой Вашингтону за содействие в получении Эквадором очередного кредита от МВФ.
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В мире , Международный валютный фонд , Wikileaks , Эквадор
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