Греция отметит Первомай массовыми митингами и забастовкой транспортников

Крупнейшие профсоюзные объединения Греции отметят в среду Первомай массовыми митингами в Афинах, Салониках и ряде других городов в знак протеста против экономической политики правительства, которая, по их словам, не обеспечивает реализацию прав трудящихся на достойную зарплату и социальную защиту. Об этом сообщила Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE).

Профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (PAME), близкий к Компартии Греции, призвал трудящихся прийти на митинг в 10:30 (время совпадает с московским) на центральную площадь Синтагма (Конституции) у стен парламента в Афинах, а Высший совет профсоюза госсектора (ADEDY) и Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) собирают своих активистов на столичной площади Клатмонас в 11:00. Левые непарламентские партии и анархисты объявили о сборе у Национального археологического музея. После этого представители профсоюзов и партий собираются провести раздельные марши к парламенту.

К Первомаю приурочена объявленная профсоюзами транспортников (автобусы, троллейбусы, пригородные электрички) 24-часовая забастовка в Афинах.

"Рабочий Первомай является важной вехой в борьбе работников за обеспечение своих основных прав", — подчеркнул профсоюз трудящихся троллейбусной компании ILPAP, отметив, что трудящиеся транспортных фирм были приняты на работу по индивидуальным контрактам "без заключения коллективного трудового соглашения".

Акцию протеста поддержат работники метро и трамваев, которые будут бастовать с начала утренней смены — примерно с 05:00 — до 09:00. После этого поезда метро и трамваи будут ходить по воскресному графику с большими интервалами. Кроме того, полностью в течение дня будет прекращено движение составов метро по участку от станции Дукисис Плакентиас до Афинского международного аэропорта, а также по линии легкой подземки от Афин до порта Пирей.

По решению Всегреческой организации железнодорожников, на сутки останавливается движение поездов по всей стране.

Администрация Всегреческой морской федерации также объявила о проведении 1 мая 24-часовой забастовки на всех судах с 00:00 до 24:00.