«Император на покое». Что известно об отречении императора Японии Акихито

1 мая Нарухито — старший сын императора Японии Акихито — займет трон после отречения своего отца. Этому предшествует долгая процедура, которая должна сопровождаться серией из 11 церемоний.

Акихито является 125-м императором Японии. При этом страна стала именоваться империей официально 130 лет назад — в 1889 году, а последний случай отречения императора был зафиксирован более 200 лет назад — в 1817 году.

По легенде, японские императоры ведут родословную от богини солнца Аматэрасу. То, что монархи более не обладают "божественным происхождением", японцы признали после поражения во Второй мировой.

Трон передается по мужской линии (женщины не имеют прав на трон). Если прямого наследника нет, престол переходит к следующему по старшинству члену семьи.

Монарх не вмешивается в политику, не голосует на выборах. Он и члены его семьи могут принимать или дарить имущество только с разрешения парламента.

Император выполняет церемониальные функции: например, провозглашает законы, созывает парламент и объявляет выборы, принимает верительные грамоты иностранных послов и посланников, а также вручает награды.

Всего в истории Японии известно 63 случая отречения монархов. Согласно действующей конституции страны, император должен выполнять свои обязанности до конца жизни и не может отречься.

Акихито впервые нарушил многовековую традицию, по которой императоры и принцы крови брали в жены только аристократок — в апреле 1959 года он женился на Митико Сёда, дочери президента мукомольной компании Nisshin Flour Milling Company. А для того, чтобы он смог передать трон при жизни, в июне 2017 года был принят закон об отречении, распространяющийся только на него самого.

Акихито трижды обращался к нации за 30 лет пребывания на троне. Впервые — в 2011 году, после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1". В 2016-ом он рассказал, что ему сложно исполнять обязанности монарха из-за преклонного возраста и хочет отречься в пользу своего старшего сына. В третьем обращении в преддверии 2019 года он пожелал мира и счастья своему народу и людям во всем мире.

После сложения полномочий Акихито получит титул "дайдзе тэнно" (сокр. "дзёко") — "император на покое". Он будет считаться императором до последней минуты 30 апреля и сохранит привилегии и гособеспечение, а после смерти будет похоронен с соблюдением всех императорских церемоний.

После ухода императора из жизни название эры становится его посмертным именем. Для Акихито это будет Хэйсэй.