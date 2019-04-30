Тачи призвал Сербию признать Косово

Власти Сербии должны признать самопровозглашенную республику Косово и отказаться от идеи создания любых моделей самоуправления с исполнительной властью или двойным суверенитетом на населенном сербами севере края, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.

"Сербия должна признать независимость Косово и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета. Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано Сообщество сербских общин (муниципалитетов) с исполнительной властью по модели Сербской Республики в Боснии и Герцеговине, никогда не будут реализованы. Не может быть решений ни по модели двух Германий, ни даже с двойным суверенитетом", — написал Тачи в соцсети Facebook.

По его словам, продолжение диалога между Белградом и Приштиной возможно при уступках сербской стороны, а результатом должно стать подписание всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений со "взаимным признанием". Тачи также напомнил об инициативе по присоединению к самопровозглашенной республике муниципалитетов юга центральной Сербии со значительным албанским населением.

"Косово ответственно и законно заинтересовано в чаяниях албанцев, живущих в Прешевской долине. Косово также готово к всеобъемлющему соглашению о межгосударственных отношениях с Сербией", — подчеркнул косовский лидер. Отменять введенные в ноябре косовскими албанцами пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии он пока отказался.