Тачи призвал Сербию признать Косово 

Власти Сербии должны признать самопровозглашенную республику Косово и отказаться от идеи создания любых моделей самоуправления с исполнительной властью или двойным суверенитетом на населенном сербами севере края, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
В понедельник в Берлине прошел неформальный саммит государств Западных Балкан при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Приглашены были представители руководства Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории и самопровозглашенной республики Косово. Встреча за закрытыми дверями затянулась на несколько часов до ночи.
"Сербия должна признать независимость Косово и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета. Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано Сообщество сербских общин (муниципалитетов) с исполнительной властью по модели Сербской Республики в Боснии и Герцеговине, никогда не будут реализованы. Не может быть решений ни по модели двух Германий, ни даже с двойным суверенитетом", — написал Тачи в соцсети Facebook.
По его словам, продолжение диалога между Белградом и Приштиной возможно при уступках сербской стороны, а результатом должно стать подписание всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений со "взаимным признанием". Тачи также напомнил об инициативе по присоединению к самопровозглашенной республике муниципалитетов юга центральной Сербии со значительным албанским населением.
"Косово ответственно и законно заинтересовано в чаяниях албанцев, живущих в Прешевской долине. Косово также готово к всеобъемлющему соглашению о межгосударственных отношениях с Сербией", — подчеркнул косовский лидер. Отменять введенные в ноябре косовскими албанцами пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии он пока отказался.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.