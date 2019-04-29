СМИ: 10 человек умерли от неизвестного заболевания в Непале

По меньшей мере 10 человек скончались от неизвестной болезни в районе Хумла, который расположен в 450 км к западу от столицы Непала Катманду . Об этом сообщает в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"Заболевание выявлено в большинстве случаев у стариков и детей", — приводит слова главы района агентство.

Он отметил, что у более 200 человек появились симптомы неизвестной болезни, охватившей несколько деревень на прошлой неделе. По последним данным, от заболевания скончались 10 человек.

"Врачи оказывают медицинскую помощь заразившимся. Мы считаем, что в скором времени возьмем ситуацию под полный контроль", — добавил глава района.

Медики берут анализы у местного населения и проводят лабораторные исследования, чтобы точно диагностировать заболевание и приступить к полноценному лечению.