По меньшей мере 10 человек скончались от неизвестной болезни в районе Хумла, который расположен в 450 км к западу от столицы Непала Катманду. Об этом сообщает в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
"Заболевание выявлено в большинстве случаев у стариков и детей", — приводит слова главы района агентство.
Он отметил, что у более 200 человек появились симптомы неизвестной болезни, охватившей несколько деревень на прошлой неделе. По последним данным, от заболевания скончались 10 человек.
"Врачи оказывают медицинскую помощь заразившимся. Мы считаем, что в скором времени возьмем ситуацию под полный контроль", — добавил глава района.
Медики берут анализы у местного населения и проводят лабораторные исследования, чтобы точно диагностировать заболевание и приступить к полноценному лечению.