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Российских байкеров не пустили в Грузию 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Организованную колонну российских байкеров не пустили в Грузию.
"На основании подпункта 3 статьи 11 закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, гражданам России было отказано во въезде", — говорится в сообщении МВД республики, которое цитирует РИА Новости.
По информации издания EurAsia Daily, во въезде отказали группе мотоциклистов из России и стран СНГ, которые ехали транзитом через Грузию. Их целью был ежегодный слет байкеров в Афинах с 1 по 2 мая.
Напомним, что год назад МВД Грузии уже не пускало российских мотоциклистов. Тогда на границе была остановлена колонна байкеров с символикой мотоклуба "Ночные волки", а активисты принялись срывать прикрепленные к мотоциклам георгиевские ленточки.
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В мире , Общество , Ночные волки , МВД , РИА Новости , Грузия
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