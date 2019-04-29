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Опубликованы фото отдыха Зеленского в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: aa.com.tr
Турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало фотографии отдыха в Бодруме политика Владимира Зеленского, недавно победившего на президентских выборах на Украине.
Штатный фотограф агентства стал единственным журналистом, который получил разрешение снимать Зеленского во время его пребывания в Турции.
Политик с семьей отдыхал в пятизвездочной гостинице, расположенной в курортном районе Бодрума Гюверджинлик. Информационное агентство отмечает, что Зеленский вместе с поваром приготовил себе мясо на гриле в одном из ресторанов города. Работники гостиницы и ресторана рассказали, что политик был вежлив и даже шутил с ними.
В отеле и всюду, где побывал Зеленский, были приняты усиленные меры безопасности.
Ранее сотрудники турецкого отеля, где отдыхал победивший в президентской гонке на Украине Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком. В отеле подчеркнули, что в целом он производит хорошее впечатление, и охарактеризовали его как «простого, приятного и весьма симпатичного человека».
Зеленский победил во втором туре президентских выборов, которые прошли 21 апреля. Он опередил действующего украинского лидера Петра Порошенко, руководившего страной с 2014 года.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ИА Anadolu , Бодрум , Турция
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