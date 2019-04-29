Опубликованы фото отдыха Зеленского в Турции

Турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало фотографии отдыха в Бодруме политика Владимира Зеленского , недавно победившего на президентских выборах на Украине

Штатный фотограф агентства стал единственным журналистом, который получил разрешение снимать Зеленского во время его пребывания в Турции

Политик с семьей отдыхал в пятизвездочной гостинице, расположенной в курортном районе Бодрума Гюверджинлик. Информационное агентство отмечает, что Зеленский вместе с поваром приготовил себе мясо на гриле в одном из ресторанов города. Работники гостиницы и ресторана рассказали, что политик был вежлив и даже шутил с ними.

В отеле и всюду, где побывал Зеленский, были приняты усиленные меры безопасности.

Ранее сотрудники турецкого отеля, где отдыхал победивший в президентской гонке на Украине Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком. В отеле подчеркнули, что в целом он производит хорошее впечатление, и охарактеризовали его как «простого, приятного и весьма симпатичного человека».