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Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Команда Владимира Зеленского выступила в поддержку иска о запрете выезда из страны действующему президенту Петру Порошенко и его окружению.
"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ", — говорится в посте штаба на фейсбуке.
В пятницу 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Кроме того, журналист требует признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ, которые не провели профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность страны со стороны политиков.
Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления его участников.
Выборы главы государства прошли на Украине 21 апреля. Победу одержал Владимир Зеленский. По данным ЦИК, он набрал 73,22%. За Петра Порошенко свои голоса отдали 24,45% избирателей. Результат Зеленского можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.
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Комментарии
В мире , Украина , Игорь Райнин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , Верховная Рада
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