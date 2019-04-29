Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ", — говорится в посте штаба на фейсбуке.

В пятницу 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.

Кроме того, журналист требует признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ , которые не провели профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность страны со стороны политиков.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления его участников.

Выборы главы государства прошли на Украине 21 апреля. Победу одержал Владимир Зеленский. По данным ЦИК, он набрал 73,22%. За Петра Порошенко свои голоса отдали 24,45% избирателей. Результат Зеленского можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.