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СМИ: Индонезия решила перенести столицу с острова Ява 

ТАСС + ещё 4 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Индонезии решили перенести столицу страны из Джакарты на острове Ява. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.
Куда именно решено перенести столицу, пока неизвестно.
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В мире , Азия , Джакарта , Индонезия , Ява
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