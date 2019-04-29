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СМИ: Индонезия решила перенести столицу с острова Ява
ТАСС
+
ещё 4
29 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Власти
Индонезии
решили перенести столицу страны из
Джакарты
на острове Ява. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.
Куда именно решено перенести столицу, пока неизвестно.
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