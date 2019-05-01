Новый император Японии принес присягу

В ходе торжественной церемонии в императорском дворце Нарухито впервые обратился к японскому народу в качестве монарха, поклявшись строго соблюдать конституцию и выполнять свои обязанности символа государства и единства народа.

В ходе торжественной церемонии новый император Японии заявил, что осознает возложенную на него ответственность, передает ТАСС

«Клянусь в соответствии с конституцией неукоснительно выполнить свои конституционные обязанности в качестве символа государства и единства народа. Я буду стремиться к дальнейшему процветанию народа и миру во всем мире», — заявил император на церемонии, которую в прямом эфире транслировали национальные телеканалы.

В торжествах в главном, «Сосновом», зале императорского дворца приняли участие около 270 человек — новая императрица Масако и члены императорской семьи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и министры кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местной власти и общественности.

После императора выступил премьер-министр Японии Абэ, который поздравил монарха с вступлением на престол. Он подчеркнул, что в качестве главы правительства приложит все силы к процветанию Японии.

Непосредственно перед церемонией новому монарху во дворце были вручены символы императорских полномочий — Большая государственная и личная печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма, спрятанные в ларцах. Третья регалия — металлическое зеркало — находится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

Нарухито — первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет «Гакусюин» и Оксфорд.

Супруга нового императора 55-летняя Масако — дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард , до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть дочь — принцесса Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.

Напомним, наследный принц Японии Нарухито стал новым императором с наступлением 1 мая после того, как ушел на покой его отец — 85-летний бывший император Японии Акихито.