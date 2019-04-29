Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным

Зеленский вступил в спор с Путиным

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский ответил главе России Владимиру Путину, пообещавшему упростить получение гражданства РФ для всех украинцев. Зеленский написал в Facebook, что властям РФ не стоит тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами.

По его мнению, за гражданством РФ обратится только тот, кто находится под влиянием пропаганды или прячется от уголовных преследований. Зеленский заявил, что российский паспорт — это «право быть арестованным за мирный протест» и «право забыть о наличии прав и свобод». Также он заверил, что Украина будет предоставлять гражданство всем людям, страдающим от авторитарных и коррумпированных режимов, «в первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают больше всего».

Полиция потребовала доступа к врачебной тайне

МВД обратилось в правительство с просьбой предоставить полицейским доступ к врачебной тайне, в частности, к данным о гражданах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией. Об этом пишет «Коммерсант».

Полицейские заявили, что без этой информации они не могут исполнять обязанности по предупреждению преступлений. С МВД не согласились в Российском обществе психиатров и Институт имени Бехтерева. Специалисты назвали предложение «избыточным» и не соответствующим нормам Конституции. Психиатры подчеркнули, что доля общественно опасных действий, совершенных лицами в состоянии невменяемости, составила всего 0,76 процента от общего числа преступлений.

Россия покинула топ-5 стран-лидеров по военным расходам

В 2018 году впервые с 2006-го Россия не попала в пятерку лидеров по расходам на оборону, заняв шестое место (61,4 миллиарда долларов). Об этом свидетельствует доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

На первом месте по военным расходам остались США (649 миллиардов долларов), второе досталось Китаю (250 миллиардов долларов), а замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия (67,6 миллиарда долларов). На четвертом месте оказалась Индия (66,5 миллиарда долларов), а на пятом — Франция (63,8 миллиарда долларов).

Как изменится жизнь россиян в мае

«Известия» рассказали , какие изменения ждут россиян в мае 2019 года. Одним из основных изменений станет индексация пенсий.

Пенсии ветеранов Великой Отечественной войны вырастут на 15–20 процентов. Также будут доплаты к страховым пенсиям, благодаря чему дополнительные выплаты могут получить до шести миллионов пенсионеров. Кроме того, детские выплаты и пособия по безработице с мая начнут переводить на карты «Мир». Также изменения коснутся владельцев весельных лодок с моторами мощностью до пяти лошадиных сил, когда-то поставивших лодки на учет в ГИМС (Госинспекция по маломерным судам): теперь их надо снять с учета, чтобы не платить налог.

В России ввели лимиты на отправку денег в Киргизию и Казахстан

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».