«Борются против своей собственной страны»: на Украине объяснились за слова в адрес Донбасса

Министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил свое высказывание о жителях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которых он назвал «мразями».

По словам министра, эту характеристику он дал «тем гражданам Украины, которые с оружием в руках борются против своей собственной страны, убивая наших солдат и офицеров».

По его словам, автор сюжета, в котором прозвучала его фраза, вырвал ее из контекста.

Как сообщает РИА «Новости», ранее Рева заявил, что все «проукраинские» граждане уже выехали из ДНР и ЛНР, а остались те, кто хочет получать «две пенсии там и тут». В их адрес он и произнес оскорбление.