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«Борются против своей собственной страны»: на Украине объяснились за слова в адрес Донбасса 

Рамблер + ещё 8 10 минут назад
Министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил свое высказывание о жителях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которых он назвал «мразями».
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По словам министра, эту характеристику он дал «тем гражданам Украины, которые с оружием в руках борются против своей собственной страны, убивая наших солдат и офицеров».
По его словам, автор сюжета, в котором прозвучала его фраза, вырвал ее из контекста.
Как сообщает РИА «Новости», ранее Рева заявил, что все «проукраинские» граждане уже выехали из ДНР и ЛНР, а остались те, кто хочет получать «две пенсии там и тут». В их адрес он и произнес оскорбление.
В мире , Конфликты , Украина
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