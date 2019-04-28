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Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.
Ровач появился на свет в первый день 2019 года.
Как отмечается, политик исполнил композицию собственного сочинения на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Музыку для трека сочинил его внук Керимгулы. Во время номера он аккомпанировал и подпевал президенту.
В тексте рэп-композиции говорится, что жеребенок является провозвестником благополучия для всей страны.
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В мире , Гурбангулы Бердымухамедов , Туркмения
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