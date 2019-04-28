Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.
Ровач появился на свет в первый день 2019 года.
Как отмечается, политик исполнил композицию собственного сочинения на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Музыку для трека сочинил его внук Керимгулы. Во время номера он аккомпанировал и подпевал президенту.
В тексте рэп-композиции говорится, что жеребенок является провозвестником благополучия для всей страны.