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AFP: церкви Шри-Ланки возобновят воскресные службы с 5 мая 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
Фото: ТАСС
Первые после серии терактов воскресные церковные службы пройдут в католических церквях Шри-Ланки 5 мая. Об этом сообщило во вторник на своей странице в Twitter Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.
Ранее власти страны рекомендовали церквям на острове отказаться от религиозных собраний до улучшения условий безопасности в стране. На прошлой неделе Совет национальной безопасности отменил занятия в школах и университетах Шри-Ланки до 6 мая.
21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Ранее сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.
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В мире , Африка , France-Presse , Шри-Ланка
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