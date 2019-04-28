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Киев решил ликвидировать «Укроборонпром» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ukroboronprom.com.ua
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины согласился с предложением о ликвидации государственного концерна «Укроборонпром», вместо него создадут отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
«Будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна. Согласно новому законопроекту, будет ликвидирован очень большое количество существующих фирм «прокладок», — передает ТАСС сообщение СНБО.
Кривонос отметил, что «Укроборонпром» создавался по инициативе экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы контролировать все финансовые потоки, шедшие через предприятия оборонно-промышленного комплекса. Новый законопроект должен «уничтожить» старую систему правления концерном, но сохранить предприятия, работавшие «прозрачно и эффективно».
24 апреля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о ликвидации «Укроборонпрома», концерн был назван неэффективным, что влечет за собой «инвестиционную непривлекательность, невозможность поставок вооружений для армии», и злоупотребление должностными лицами.
В феврале на Украине возбудили уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Президент Украины Петр Порошенко после этого уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
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В мире , Армия , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Укроборонпром , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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