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Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке 

Р-Спорт + ещё 10 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожилой французский путешественник Жан-Жак Савен сумел пересечь Атлантический океан в бочке вечером в субботу (по парижскому времени), сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на электронное письмо француза.
Ранее сообщалось, что 72-летний мужчина начал свое плавание от маленького острова Эль Йерро, входящего в состав Канарских островов. Путешественник рассчитывал достичь Карибских островов через три месяца — к марту 2019 года. Француз отправился в плавание в бочке три метра длиной, два метра диаметром и весом в 450 килограмм.
"Спустя 122 дня и девять часов я пересек меридиан, который обозначает, что я нахожусь в Карибском море. Пересечение (океана — ред.) завершено. Спасибо всем", — передает слова Жан-Жака Савена агентство.
Он сообщил, что хочет найти порт, где сможет высадиться из бочки, и добавил, что в настоящий момент он "дрейфует по направлению к Флориде". Затем он планирует найти грузовое судно, которое сможет взять его на борт вместе с бочкой и довезти в идеальном случае до Мартиники, где француза ожидают жена и друзья.
Кроме того, путешественник объявил, что в будущем планирует пересечь пролив Ла-Манш вплавь.
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