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Православные в Чехии и Словакии празднуют Пасху 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Reuters
Воскресение Христово молитвами и крестным ходом тысячи верующих встретили в православных храмах Чехии и Словакии. Пасхальные службы провели священники Православной церкви Чешских земель и Словакии и Русской Православной Церкви (РПЦ). В соборе Святых апостолов Петра и Павла в городе-курорте Карловы-Вары, при котором действует Подворье РПЦ, ее возглавил протоиерей Николай Лещинюк.
"Петропавловский собор является духовным домом для верующих, проживающих и находящиеся на отдыхе в Западной Чехии, а также в восточных районах германских федеральных земель Саксония и Бавария, где ощущается острый недостаток православных храмов, — сказал ТАСС отец Николай. — Воскресение Христово в соборе встретили православные чехи и немцы, находящиеся в Карловы-Вары россияне, граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и других православных стран".
Свыше двух тысяч православных собрались на пасхальную службу и крестный ход в соборе Святых апостолов Петра и Павла. Многолюдно было и в храме Святой Людмилы при посольстве РФ в Праге. Там также звучал голос русского священника — настоятеля протоиерея Владимира Абросимова.
Богослужение в пасхальную ночь состоялось в принадлежащем Православной Церкви Чешских земель и Словакии мужском монастыре Преображения Господня в местечке Тешов близ города Хеб в Западной Чехии. Это самый западный православный монастырь Поместных Церквей Европы.
Как заявил ТАСС ранее глава Православной Церкви Чешских земель и Словакии, митрополит Ростислав, "на канонической территории автокефалии постоянно проживают около 100 тыс. православных христиан и десятки тысяч находятся временно". Основная масса детей Поместной Церкви сосредоточена на востоке Словакии. Они составляют большинство населения в русинских городах, селах и деревнях. Там верующие традиционно заполняют православные храмы на Пасху.
Чехия и Словакия стали первыми землями славян, куда пришло Православие. Оно было привнесено в располагавшуюся на их территории Великоморавскую державу (822-907) из Византии в 863 году солунскими братьями святыми Кириллом и Мефодием. Сильный толчок к распространению православной веры дал Петр Великий. Русский царь в 1711 и 1712 годах подолгу отдыхал в Карловы-Вары. РПЦ духовно окормляла православных чехов и словаков до середины ХХ века. Для Православной церкви Чешских земель и Словакии она является Матерью-Церковью. Московский Патриархат даровал ей автокефалию в 1951 году.
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В мире , Владимир Абросимов , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Бавария , Саксония , Словакия , Чехия
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