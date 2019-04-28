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ИГ взяло ответственность за взрывы на востоке Шри-Ланки 

Р-Спорт + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Reuters
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за пятничную атаку на Шри-Ланке, передает агентство Рейтер.
Как информирует агентство со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов, ИГ* заявило, что три его боевика в пятницу участвовали в столкновении с полицией Шри-Ланки, после чего привели в действие пояса со взрывчаткой в городе Калмунай. Террористическая группировка заявила, что в результате атаки были убиты или ранены 17 сотрудников полиции, однако при этом не предоставила доказательств своей причастности к атаке на острове.
В пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. Власти острова задержали 20 подозреваемых. Сообщалось, кроме того, что сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.
Ранее в пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Исламское государство , Reuters , Калмунай , Шри-Ланка
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