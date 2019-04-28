Зеленский сравнил себя с богом

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он "действительно не бог", чтобы все его желания исполнялись. Об этом он написал на странице в фейсбуке.

К такому сравнению он прибегнул в посте о ситуации в государстве и его отношениях с Россией

"Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай", — написал Зеленский.

Он добавил, что готов к диалогу с Москвой, чтобы обсудить все проблемные вопросы между странами.

Ранее сообщалось, что Путин отказался признать Зеленского богом и предстать перед ним.