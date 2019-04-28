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Зеленский сравнил себя с богом 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он "действительно не бог", чтобы все его желания исполнялись. Об этом он написал на странице в фейсбуке.
К такому сравнению он прибегнул в посте о ситуации в государстве и его отношениях с Россией.
"Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай", — написал Зеленский.
Он добавил, что готов к диалогу с Москвой, чтобы обсудить все проблемные вопросы между странами.
Ранее сообщалось, что Путин отказался признать Зеленского богом и предстать перед ним.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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