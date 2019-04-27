Благодатный огонь прибыл в Киев

Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве, следует из трансляции в Facebook центра информации Украинской православной церкви

"Делегация УПЦ по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия приняла участие в чине схождения Благодатного огня … Мы привезли на Украину благодатный огонь как символ наступающего великого праздника воскресения из мертвых Иисуса Христа", — заявил управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Также огонь передали присутствующим в аэропорту верующим.

Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гробе Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".