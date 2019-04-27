Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благодатный огонь прибыл в Киев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве, следует из трансляции в Facebook центра информации Украинской православной церкви.
"Делегация УПЦ по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия приняла участие в чине схождения Благодатного огня … Мы привезли на Украину благодатный огонь как символ наступающего великого праздника воскресения из мертвых Иисуса Христа", — заявил управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Также огонь передали присутствующим в аэропорту верующим.
Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гробе Господня в Иерусалиме.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Комментарии1
В мире , Украина , Иисус Христос , РПЦ , Борисполь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленскому простили шутку про «термос»
Как Коломойский поможет Зеленскому95
Какой будет погода на майские праздники
Кравчук рассказал об угрозе для Зеленского
Отец Началовой пожаловался на требования Фролова3
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Зеленскому простили шутку про «термос»
В мире Украина
Как Коломойский поможет Зеленскому
В мире Статьи
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украина В мире
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение