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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 

Рамблер + ещё 2 23 минуты назад
В храме Гроба Господня в кувуклии (часовне над местом, где был, как считается, погребен Иисус) в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме. Они зажгли от нее связки из 33 свечей — по возрасту Христа.
Представители делегации Фонда Андрея Первозванного, которые тоже присутствуют в храме, доставят огонь в специальных лампадах спецрейсом в Москву, сообщает «Интерфакс».
Самолет из Иерусалима приземлится в Москве примерно в 22:00. Частицу огня доставят к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.
Сошествие Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в Иерусалиме. Его появление верующие считают чудом.
В мире , Видео , Общество , Иисус Христос , Интерфакс , Иерусалим
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