Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

В храме Гроба Господня в кувуклии (часовне над местом, где был, как считается, погребен Иисус ) в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме. Они зажгли от нее связки из 33 свечей — по возрасту Христа.

Представители делегации Фонда Андрея Первозванного, которые тоже присутствуют в храме, доставят огонь в специальных лампадах спецрейсом в Москву, сообщает «Интерфакс».

Самолет из Иерусалима приземлится в Москве примерно в 22:00. Частицу огня доставят к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

Сошествие Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в Иерусалиме. Его появление верующие считают чудом.