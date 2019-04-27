«Вам не понравится»: как Зеленский сохранит Донбасс

Наступление мира в Донбассе возможно, но на таких условиях, которые могут не понравиться большей части украинских граждан, пояснил спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем», — подчеркнул спикер штаба.

По его словам, в настоящий путь для моментального прекращения войны на юго-востоке Украины никому неизвестен, но есть понимание, какие следует предпринять действия для начала деэскалации, передает ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно тексту документа, постановление было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».

«Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа (постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. — «Газета.Ru»), осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления», — говорится в тексте указа.

Российский лидер подчеркнул гуманитарный характер постановления в ходе заседания Совета законодателей, передает НСН.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких-либо гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека… Это вопрос чисто гуманитарного характера», — сказал Путин.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на нововведение, назвав решение Москвы вмешательством во внутреннюю политику Украины и призвав страны Запада усилить санкции. Он добавил, что поручил министерству иностранных дел Украины инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения данного вопроса.

Госдепартаменте США заявили, что указ президента России является нарушением минских договоренностей. Там считают, что в свете подписания Москвой минских соглашений решение президента РФ является «крайне провокационным действием». Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что подписанты договоренностей признали суверенитет Киева над территориями ДНР и ЛНР.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали ужесточить санкции против России в ответ на указ Владимира Путина. По мнению команды нового главы украинского государства, решение российского лидера не приближает стороны конфликта к «основной цели — прекращению огня».

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины <…> Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта», — заявили в штабе Зеленского.

Ранее Разумков уточнял, что приход к власти на Украине кандидата от партии «Слуга народа» не означает изменения внешнеполитического курса страны.

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — подчеркнул Разумков.

Он обозначил «две красные линии», которые Зеленский никогда не переступит: Крым и Донбасс команда нового президента всегда будет считать украинскими.

21 апреля Зеленский на брифинге заявил, что в ближайшее время представит план действий по прекращению огня в Донбассе.

«Мы начнем очень мощную информационную войну, чтобы закончить огонь в Донбассе. Мы вас приглашаем, нам нужна будет ваша помощь», — заявил он журналистам.

По его словам, у команды избранного президента есть «много креативных идей». Кроме того, в своем блоге на портале «Обозреватель» советник Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин выразил мнение, что должностные лица, причастные к началу конфликта на востоке страны, понесут наказание после вступления в должность Зеленского.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти рассчитывают, что новое руководство Украины будет способствовать урегулированию конфликта на востоке страны, выполняя минские соглашения.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и «нормандского формата» (Россия, Франция, ФРГ и Украина. — «Газета.Ru») в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202», — сказал министр на открытии Московской международной конференции по безопасности.

Кроме того, дипломат считает, что при смене государственной власти на Украине возрастает и ответственность миссии ОБСЕ за соблюдение минских соглашений.