Американский профессор рассказал о близком конце «эры США»

Профессор по международным отношениям Гарвардского университета США Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy объяснил, почему Соединенные Штаты стремительно теряют свои позиции на мировой арене, и что вскоре это может обернуться для страны политическим и дипломатическим провалом.

По его словам, беспринципная политика действующего президента США Дональда Трампа лишь сплотила противников Вашингтона, а также оттолкнула его союзников, и ведет к тому, что США не могут достигнуть компромисса по ряду важнейших международных проблем.

Он также отмечает, что с момента, как Джон Болтон занял пост советника по национальной безопасности, а Майк Помпео стал госсекретарём США, в администрации Трампа стали придерживаться одностороннего подхода к внешней политике, которым характеризовался период президентства Джорджа Буша — младшего.

При этом, как напоминает Уолт, тот период отличается целой чередой международных провалов, в частности, войной в Ираке . Тогда в Вашингтоне было мнение, что США обрели могущество и могут самостоятельно решать проблемы, подчиняя другие государства одной лишь демонстрацией силы.

Он констатирует, что нынешняя американская администрация идет по такому же пути. Тут он приводит угрозы Трампа начать торговые войны не только с Китаем, но и с европейскими партнерами, а также его импульсивные решения о выходе из Трансатлантического партнерства и Парижского соглашения по климату. Кроме того, он также выделяет примеры ультимативной дипломатии Трампа в отношении КНДР, Ирана и Венесуэлы, которые не привели ни к каким результатам.

Профессор добавляет, что такой подход Вашингтона привел к тому, что многие государства, даже объективно слабые, не хотят подчиняться США, поскольку ожидают предательства. Кроме того, такие действия серьезно осложняют для Соединенных Штатов процесс создания международных коалиций. В частности, Уолт приводит в пример, как США, выйдя из Трансатлантического партнерства, потеряли рычаг давления на Китай в лице союзников в АТР, способных экономически надавить на Пекин.

"Если Иран в итоге решит возобновить ядерную программу… остальной мир не будет сразу же вставать под флаг США и не поддержит более жёсткие меры. Почему? Потому что все знают, что именно США, а не Иран, похоронили сделку", — пишет Уолт.

Он также отмечает, что эгоистичная политика Вашингтона ведет к тому, что страны, которые ранее сложно было представить союзниками, в частности, Россия и Китай, стали сближаться для противостояния США. При этом он добавляет, что более мудрая политика заставила бы Москву дистанцироваться от Пекина, но запугивание Ирана сплотило их еще сильнее.

В заключение профессор признает, что США по-прежнему остаются могущественным государством благодаря своей финансовой системе и роли доллара на мировой арене, но все больше стран начинают понимать, что у всего есть предел, и Вашингтон, продолжая такую политику, может достигнуть этой точки совсем скоро, что обернется для США тотальным фиаско.