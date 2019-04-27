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В штабе Зеленского допустили возможность мира в Донбассе по плану России 

РИА Новости 6 часов назад
Урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе возможно, если Киев пойдет на предложенные Москвой действия, заявил спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".
Однако, по словам Разумкова, мир должен наступить на условиях Украины.
"К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины. Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", — сказал он.
Разумков также добавил, что на данный момент нет метода моментального "прекращения войны", тем не менее есть понимание, какие действия необходимы для наступления мира.
Украинские власти весной 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине зимой того же года. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Москва
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