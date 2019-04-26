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Суд в Киеве принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу Порошенко 

Р-Спорт + ещё 3 25 минут назад
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела", — говорится в сообщении.
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