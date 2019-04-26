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Открыто производство: Порошенко хотят запретить выезд из страны 

Рамблер + ещё 7 50 минут назад
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете на выезд за границу президенту Украины Петру Порошенко и чиновникам из его окружения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов», — говорится в сообщении.
В суде пояснили, что рассмотрение дела будет происходить в упрощенном режиме без уведомления участников дела.
По информации Sputnik, в иске также содержится требование о признании противоправной бездеятельности полиции и СБУ, которые не провели профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны чиновников и политиков.
Комментарии124
В мире , Украина , Петр Порошенко , СБУ , РИА Новости
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