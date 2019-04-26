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Лукашенко пообещал «близкой и родной» Сербии военную технику 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на значительное развитие отношений между Белоруссией и Сербией. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии. Запрещенных тем здесь нет», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, страны «по всем направлениям нащупывают вопросы, которые придадут дополнительный импульс сотрудничеству». Прежде всего это касается сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса и поставок в Сербию белорусской военной техники.
«Наша экономика начинает подтягиваться поближе к политике. Думаю, что в ближайшие два-три года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам», — считает Лукашенко.
Президент отметил, что объемы торговли между Белоруссией и Сербией растут, но это «не те объемы товарооборота, которые должны быть между дружественными странами и странами, обладающими таким потенциалом».
В июне 2018 года Белоруссия поставила Азербайджану ракетные системы залпового огня «Полонез». По словам Лукашенко, кроме Азербайджана вооружение предлагалось Армении, однако Ереван отказался, сославшись на наличие у себя российских комплексов «Искандер».
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В мире , Армия , СНГ , Александр Лукашенко , Сербия
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